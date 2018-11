Asia Argento scrive alla mamma dopo la lite: "So che sei preoccupata per me"

"Mamma lo so che sei preoccupata ma non c’è niente da temere. Io sto attenta e ti voglio bene". E' con queste parole che Asia Argento tende una mano verso la madre, Daria Nicolodi, all'indomani della bufera sulla sua storia con Fabrizio Corona. Nelle ore scorse, la donna si era mostrata perplessa rispetto alla nuova relazione con l'ex re dei paparazzi ed aveva denunciato via Twitter di aver ricevuto messaggi offensivi da parte della figlia.

Oggi Asia smorza i toni della polemica con un tweet pacificatore, pubblicato nel pomeriggio. Poco prima, aveva scritto anche al padre. "Menomale che ho il mio papà", aveva digitato sempre su Twitter, dopo che il regista aveva affermato "Fabrizio Corona non mi fa impazzire, ma lei è tornata a sorridere".

Il caos era scoppiato nella serata di ieri, quando la Nicolodi aveva definito Fabrizio e Asia “Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano... un po' inguaiati e inguaianti”. La Argento, allora, deve aver replicato alla madre che ha pensato bene di rendere nota la risposta carica di insulti: “Mia figlia Asia Argento mi scrive La mia era una sciarpa, non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna e madre pessima, ma già lo sai. Sei una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio, ora hai veramente esagerato. Fot...ti tr..a”.