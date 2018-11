Asia Argento, il post ambiguo: "Una farsa grottesca, scendo da sta giostra"

Un amore piombato come un fulmine a ciel sereno e con la stessa velocità - forse - già finito. Dopo dichiarazioni bollenti, promesse e addirittura presentazioni in famiglia, tra Fabrizio Corona e Asia Argento, insieme da poche settimane, sembra esserci aria di crisi.

A sollevare i primi dubbi una Instagram stories dell'ex re dei paparazzi che canta in lacrime la canzone di Riccardo Cocciante "Quando finisce un amore", poi un post dell'attrice che suona come un addio. "La mia vita sembra un film dei Monty Python diretto da David Lynch - ha scritto Asia con un'amara ironia - Una farsa grottesca e tenebrosa. Mi faccio due risate e scendo da sta giostra".

La giostra sarà proprio Corona e tutto il circo mediatico intorno? Difficile immaginare il contrario, anche se per il momento a parte questo ambiguo post nessuna dichiarazione ufficiale in merito. I follower sono tutti dalla sua, felici se si trattasse davvero di un addio all'ex re dei paparazzi. Lei non commenta, ma i suoi like sembrano voler dire sì.