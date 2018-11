Asia Argento e Fabrizio Corona, arriva il commento del papà Dario

Dopo un periodo nero, a causa delle infamanti accuse di Jimmy Bennet, Asia Argento ha finalmente ritrovato il sorriso grazie all'amore. Con la mamma sono volati stracci, il papà invece è decisamente più sereno quando si parla della sua relazione con Fabrizio Corona.

Ospite a "Storie Italiane", su Rai 1, il re dell'horror ha risposto con grande aplomb alla domanda di Eleonora Daniele sul nuovo compagno di Asia: "Non lo conosco. Se lei lo ama perché dovrei mettermi in mezzo io?". Nessun problema per papà Dario, che per entrambe le figlie - Asia e Fiore - ha solo parole di grande affetto: "Sono stato un padre molto affettuoso, sono stato molto vicino alle mie due figlie. Abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo viaggiato. Si amano e si divertono. Domenica siamo andati a cena tutti e tre insieme, ci amiamo tutti e questo è il bello del nostro rapporto".

Grande commozione poi quando ha parlato del padre e di come la sua morte lo abbia avvicinato alla fede: "Mio padre è deceduto ed era il mio più grande amico, eravamo anche soci in affari. E' stato un colpo durissimo per me. Avevo una chiesetta vicino a casa mia, gestita da delle suore sudamericane, e incominciai ad entrare e guardare. Una di queste suore ha iniziato a parlarmi e ad invitarmi. Sono andato ed è stato bellissimo questo avvicinamento".