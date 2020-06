Asia Argento piange via social: "Volete il dolore? Eccolo". Preoccupano le sue condizioni

"Vuoi dolore? Ecco il dolore. Nessun filtro necessario. Due anni senza il mio amore". Asia Argento si sfoga così sui social. Una foto in cui si mostra mentre piange, con le lacrime che le solcano il viso, gli occhi semichiusi e una sigaretta in mano. Il riferimento è alla scomparsa dell'ex compagno, Anthony Bourdain, chef e noto volto televisivo statunitense morto suicida esattamente due anni fa, l'otto giungo 2018.

Tanti i commenti di supporto ad Asia, mai così schietta nel mostrare il suo stato d'animo. Duemila i commenti. E, nel ringraziare quanti si stanno preoccupando per le sue condizioni, l'attrice mostra di apprezzare il sostegno, tanto da rispondere a parecchi utenti, molti dei quali suoi amici stretti. Lasciano il loro abbraccio virtuale le attrici Michaela Ramazzotti e Jane Alexander, la modella Eva Riccobono e la showgirl Pamela Prati.

Bourdain venne ritrovato in una stanza dell’hotel Le Chambard a Kaysersberg, vicino a Strasburgo. Una morte, la sua, che spiazzò il mondo dello spettacolo: solo successivamente si venne a sapere che soffriva di depressione.

