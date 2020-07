Asia Argento sul punto di vendere casa per problemi economici: "Devo ringraziare Barbara d'Urso"

Non usa filtri Asia Argento, nemmeno quando parla dei problemi economici che ha dovuto affrontare negli ultimi anni e che l'hanno portata sul punto di vendere la sua casa di Roma. Il crollo due anni fa, quando venne esclusa dalla giuria di X Factor in seguito alle accuse di stupro da parte dell'attore Jimmy Bennett (affermò di aver subito violenze quando era ancora minorenne), da cui lei si è sempre difesa.

Si è dovuta rimboccare le maniche e metterci la faccia, come spiega in un'intervista a Il Fatto Quotidiano: "Ho pensato di vendere casa su cui pago il mutuo, ma devo ringraziare Barbara d'Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia".

Non ha detto di no nemmeno a 'Pechino Express', che l'ha vista nel cast dell'ultima edizione, anche se ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un infortunio: "Sono durata 5 giorni. Mi sono rotta il ginocchio, ma anche due dita". Infine sul caso Bennett: "In un mondo di maiali viene cacciata una donna perché un quasi diciottenne dichiara che l'ho stuprato. Anche meccanicamente è una barzelletta".