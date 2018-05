Asia Argento, tattoo sul lato b: da urlo!

Porte aperte al "Tattoo International Expo" di Roma, kermesse del tattoo mondiale ospitata al Palazzo dei Congressi da venerdì 4 a domenica 6 maggio, dove si possono vedere all’opera più di 400 tatuatori di fama interazionale e, perché no, farsi tatuare sulle pelle una “piccola opera d’arte”. Siamo andati a fare un giro nella giornata inaugurale. Tra le persone accorse per farsi tatuare, anche l’attrice romana Asia Argento, “tela” per le sapienti mani del tatuatore Marco Manzo.

Leggi la notizia su RomaToday.it