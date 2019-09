Asia Nuccetelli birthday, gli auguri di Franceso Totti: "E' uno zio"

Asia Nuccetelli ha compiuto 23 anni e festeggiato con la famiglia e gli amici più cari. Tanti i messaggi di auguri su Instagram, da parte dei follower e delle persone che le vogliono bene, tra queste uno "zio" speciale, Francesco Totti.

L'ex calciatore della Roma le ha inviato un video che Asia ha screenshottato per condividere l'emozione sui social. "E gli auguri da zio Francesco Totti arrivano" ha commentato, poi a chi le chiedeva se fossero davvero parenti ha spiegato: "Non di sangue ma è uno zio per me, mi ha cresciuto facendomi giocare alla play. Avevo un dente ogni 40 minuti, ma non la ricondivido la foto grazie".

Totti, amico di Alex Nuccetelli, è sempre stato uno di famiglia per Asia e i suoi auguri pieni d'affetto sono uno dei regali più belli di ogni compleanno.