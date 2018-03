Che fine ha fatto Isabella Biagini? L’appello di Barbara d’Urso: “E’ sparita, siamo disperati”

“Se ci stai guardando, se sei in clinica ed hai la tv, mi dai tue notizie per favore? Non sappiamo più come cercarti”. Questo l’appello di Barbara d’Urso ad Isabella Biagini, andato in onda nella puntata di ‘Domenica Live’ di ieri. Dopo l’ischemia dello scorso 2 novembre, l’attrice sarebbe infatti ricoverata in una clinica romana, ma dalla struttura non arrivano conferme né ulteriori informazioni della degenza.

“Siamo disperati, perché sono due mesi che non riusciamo ad avere notizie di Isabella. E’ irrintracciabile. Il telefono è staccato. Abbiamo scatenato tutti i giornalisti, ma Isabella è sparita”, ha spiegato la conduttrice, che negli ultimi anni ha sempre seguito da vicino le vicende della donna, caduta in disgrazia dopo aver ricevuto uno sfratto nel 2017, e costretta a vivere con 700 euro al mese di pensione.

“Nel frattempo è uscito fuori un figlio”, ha aggiunto la d’Urso. Proprio la scorsa settimana, infatti, la rivista Nuovo – diretta da Riccardo Signoretti, ha pubblicato un’intervista a Damiano, un uomo che è sempre stato presentato dalla Biagini come ‘mio nipote Stefano’, ma che in realtà sarebbe erede della sua relazione segreta con l’imprenidtore Camillo Bellavista Caltagirone, morto nel marzo del 1989. “Sono il figlio non riconosciuto della Biagini e non ho problemi a rivelarlo. Sono stati insieme per 40 anni, erano amanti”, ha spiegato al magazine.

Quali notizie ha Damiano della ‘mamma’? “L’ultima volta che mi ha visto alla clinica Villa Sandra non mi ha nemmeno riconosciuto. Si trova lì dopo l’ischemia che l’ha colpita il 2 novembre scorso”. Perché non va a trovarla? “Certe cose non si fanno a comando, devo sentire la necessità di farlo".