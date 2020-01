Aurora Ramazzotti, auguri amarcord per mamma Michelle Hunziker

Oggi Michelle Hunziker compie 43 anni e sta festeggiando in montagna con la famiglia e gli amici più cari. Assente Aurora Ramazzotti, che è dovuta restare a Milano per lavoro (è in onda su Radio Zeta), ma non ha fatto comunque mancare all'adorata mamma una dedica per questa giornata speciale.

Su Instagram una vecchia foto, quando Auri aveva appena un anno e Michelle era una giovanissima mamma alle prese con la prima figlia. "Sappi che cercherò sempre, tra le tue braccia, profumo di casa. Quella casa che solo tu mi sai dare. Per sempre insieme mammottina. Auguri dalla tua pallina morbidosa".

Poco dopo, sempre su Instagram, Aurora pubblica un altro scatto in cui ci sono anche le sorelle Sole e Celeste, che Michelle Hunziker ha avuto dal marito Tomaso Trussardi. Un bellissimo ritratto di famiglia.