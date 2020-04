Aurora Ramazzotti: "Io e Goffredo andiamo a convivere"

Dalla convivenza 'forzata' a quella per scelta. Aurora Ramazzotti e il fidanzata Goffredo Cerza, che stanno trascorrendo la quarantena insieme a Bergamo - con la famiglia di lei - hanno deciso di fare il grande passo. "Dopo tre anni andremo a convivere" ha fatto sapere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker al settimanale Oggi.

Stare h24 sotto lo stesso tetto è stata la prova del 9, anche se a renderli sicuri del loro amore ci aveva già pensato la distanza di questi anni: "Sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c'è intorno a noi. Sappiamo di vivere una condizione di privilegio e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti".

Goffredo è pronto a fare definitivamente le valigie: "Se la situazione del virus migliorerà resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme". Con loro, ovviamente, anche Saba, il dolcissimo micio di Aurora, e certamente tra gli ospiti più frequenti di casa ci sarà Sara Daniele, amica del cuore di Auri e legatissima anche a Goffredo.

Mamma Michelle e papà Eros saranno sicuramente felicissimi, come lo sono fin dall'inizio: "Dopo tre giorni che stavamo insieme, ho portato Goffo al compleanno di mia madre e alla mia famiglia è piaciuto subito - ha fatto sapere la Ramazzotti - Ringrazio il cielo di avere dei genitori aperti, amichevoli, senza pregiudizi verso nessuno, con cui posso parlare di tutto".