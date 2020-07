Aurora Ramazzotti: "La foto con i brufoli? Dovevo mandarla alla mia dermatologa, poi ho deciso di postarla"

“Non l’avrei mai detto che quella foto avrebbe scatenato una tale empatia”: parla così Aurora Ramazzotti dell’effetto impensabile scatenato dalla pubblicazione del suo primo piano segnato dall’acne su Instagram. La marea di apprezzamenti per un gesto considerato quasi ‘eroico’ nei tempi in cui ci si affanna a fingersi perfetti ha posto al centro delle cronache la figlia di Eros e Michelle Hunziker che della vicenda ha parlato nel programma di Tv8 ‘Ogni Mattina’ di cui è anche inviata.

“Quella foto ormai famigerata me l'ha scattata a Venezia il mio fidanzato, dovevo mandarla alla mia dermatologa”, ha raccontato Aurora ad Alessio Viola dimostrando l’assoluta spontaneità del gesto tanto positivamente discusso in queste ore: “L’ho guardata e mi sono detta: ‘Cavolo, sono carina… Peccato per i brufoli’. E ho pensato che viviamo in un mondo in cui mi devo fare un problema a pubblicare una foto perché ho i brufoli. Allora ho pensato di pubblicarla lo stesso con un testo che sensibilizzasse le persone sul fatto che viviamo in un mondo che ci impedisce di essere noi stessi”.

“Con quel post volevo mandare un messaggio. Perché credo che la bellezza della nostra gioventù ci sia stata sottratta da questa costante necessità di incontrare dei canoni inesistenti poiché fittizi”, aveva già ribadito nelle sue storie Instagram la 23enne a proposito di un’autenticità così fieramente esibita: un pensiero che, ribadito in tv, si spera possa far breccia nel modo di fruizione dei social da parte degli utenti incastrati in assurde dinamiche.

Le reazioni social alla foto di Aurora Ramazzotti

Alla foto di Aurora Ramazzotti sono seguite le reazioni di alcuni personaggi noti come Giulia De Lellis che ha esaltato il gesto della ragazza ammettendo di essere la prima a nascondere le proprie ‘imperfezioni’. Laura Cremaschi, invece, ha deciso di rendere pubbliche le foto del passato in cui si vedono le conseguenze dell'acne sulla pelle del suo viso, segno che, forse, qualcosa può davvero cambiare.