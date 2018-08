Aurora Ramazzotti, “cuore di mamma” Michelle: sui social il tenero botta e risposta

Aurora Ramazzotti, il post in barca

Michelle Hunziker, in questi giorni, è in Alta Badia con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste, ma il suo pensiero è sempre alla figlia più grande Aurora che, ormai più che maggiorenne, ha trascorso le vacanze altrove.

Tra le due c’è una grande empatia, lo hanno dimostrato anche alla conduzione di Vuoi scommettere?, programma andato in onda prima dell’estate su Canale 5 e che ha riscosso un buon successo. Mamma e figlia non riescono a stare distanti per periodi troppo lunghi e, anche quando lo sono, non perdono occasione per sentirsi e scambiarsi tenerezze sui social.

Qualche ora fa è stata Aurora Ramazzotti a pubblicare uno scatto della sua estate su Instagram. Lo sguardo dritto verso l’obiettivo, il mare alle sue spalle e la frase: “Where you are is the only place you need to be”. Immediato il commento di Michelle Hunziker che ha scritto alla figlia “Ma che bella il mio amore”. E Aurora ha risposto: “Mamiiii dopodomani ci vediamo”.

Mamma e figlia, dunque, si rincontreranno presto dopo la parentesi estiva. Chissà se le due hanno già in mente qualche nuovo progetto insieme. I fan lo sperano…