Aurora Ramazzotti è incinta? Il retroscena

Prima era la madre, ora è la figlia. Una nuova indiscrezione arriva da Detto Fatto, il factual show in onda su Rai Due e condotto da Bianca Guaccero. Dopo aver lanciato il pettegolezzo di una presunta gravidanza (poi smentita) di Michelle Hunziker, adesso la trasmissione parla di un bebè in arrivo per la figlia Aurora Ramazzotti, legata da tre anni al coetaneo Goffredo Cerza.

A lanciare l'indiscrezione è l'attore Giampaolo Gambi, ospite fisso del programma. Parole di fronte alle quali Guaccero ha deciso di prendere le distanze, vista la gaffe dell'ultima volta (Michelle smentì in diretta a Striscia la notizia, ndr). "Ma chi te lo ha detto?", ha esclamato Bianca, invitando il collega a non dire inesattezze. La risposta Gambi è stata piuttosto vaga e solo alla fine ha annunciato: "Michelle, che gran nonna sarai", in riferimento alla sua eterna bellezza.

Di certo c'è che la giovane di casa Ramazzotti e il fidanzato fanno sul serio. Proprio di recente la figlia del cantante Eros ha annunciato infatti che la coppia andrà a convivere. Stare h24 sotto lo stesso tetto in tempi di lockdown è stata la prova del 9, anche se a renderli sicuri del loro amore ci aveva già pensato la distanza di questi anni: "Sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c'è intorno a noi. Sappiamo di vivere una condizione di privilegio e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti".