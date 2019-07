Aurora Ramazzotti commenta la fine del matrimonio di Eros: “Marica avrà sempre un posto nella mia vita”

Dopo il comunicato che ufficializzato la fine del loro matrimonio, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati a difendere la privacy che li ha sempre contraddistinti. Nessun commento, nessuna ulteriore notazione è arrivata dai diretti interessati, per nulla scalfiti dal clamore suscitato dagli utenti, se non fosse per il doveroso intervento del cantante quando si è travalicato il confine del mero commento e numerosi insulti hanno travolto la ex moglie. “Troppe schifezze, non è un’arrampicatrice”, ha tuonato Eros in un videomessaggio social in difesa della modella, verso cui in queste ore sono arrivate anche le parole della figlia Aurora, decisa a ribadire la bella persona che è la mamma dei suoi due fratelli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Aurora Ramazzotti su Marica Pellegrinelli: “E’ la madre dei miei fratelli”

In una lunga intervista in esclusiva a Oggi, Aurora Ramazzotti ha parlato anche del legame fortissimo con il padre Eros che sta affrontando un momento molto delicato dopo la seconda separazione. “Io e mio padre siamo legatissimi. Guarda, io ho l’Apple Watch collegato alla sua bici, ogni giorno guardo quanto si allena e lo chiamo”, ha confidato Aurora: “Negli anni ho imparato a stargli vicino nel modo giusto… Lo rispetto, è una persona riservata, anche per questo non parlo di lui”.

In merito ai commenti negativi arrivati contro Marica Pellegrinelli, la primogenita del cantante e di Michelle Hunziker ha ammesso la tristezza scaturita da certe affermazioni: “Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”. Parole importanti le sue, che di certo costituiscono un grande sostegno per entrambi.