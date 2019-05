Aurora Ramazzotti: "Vorrei i ciucciotti che mi faceva mia mamma!" e sui social scoppia l'ironia

"Quando ero piccola mia mamma mi faceva sempre i ciucciotti e io piangevo perché mi vergognavo". Così Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, scrive nelle stories di Instagram, postando uno scatto con cappello e chignon con il collo in bella mostra, e rivelando un ricordo della sua vita privata.

In realtà il termine è un po' ambiguo e in molti hanno pensato che non parlasse di pettinature per i capelli, ma bensì di "succhiotti", i segni che si lasciano con la bocca sul collo. Ma per fortuna la Hunziker non è una vampira e la figlia si riferiva agli chignon "disordinati che aveva in testa". Insomma, la mamma è sempre la mamma e nessuno acconcia la sua folta chioma meglio di lei, tant'è che Aurora ha anche scritto: "Cosa darei per farmeli fare adesso! Sono negata".