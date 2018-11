Aurora Ramazzotti: "La prima volta a 18 anni, era il compleanno di mia madre"

Fidanzata da un anno con Goffredo Cerza, che definisce il suo "grande amore", Aurora Ramazzotti ricorda in un'intervista su Fanpage la sua prima volta. "Avevo 18 anni ed è stato il giorno del compleanno di mia madre" ha rivelato, spiegando come la decisione fosse maturata dopo diverse chiacchierate e confidenze con mamma Michelle.

"Non lo dimenticherò mai - ha spiegato - Mamma sa tutto, tra di noi non ci sono filtri. Lei sa tutto, possiamo dire che era tutto pianificato. Io e mia madre abbiamo sempre avuto un buon rapporto, non si cono mai stati filtri tra noi". Il loro è un rapporto "simbiotico", come spesso ha dichiarato Michelle Hunziker, che ha avuto Aurora a 19 anni. Una complicità fortissima cresciuta insieme a loro e che oggi è il punto di riferimento sia per l'una che per l'altra. E chissà quanti altri segreti che resteranno nel loro scrigno...