Sara Daniele si è laureata, le toccanti parole dell'amica Aurora Ramazzotti

Un gran bel traguardo per Sara Daniele. La figlia di Pino Daniele si è laureata e su Instagram condivide questo bel momento, nonostante l'assenza del papà: "Sono molto fiera di questo traguardo - ha scritto - perché ho iniziato il percorso universitario in un periodo non molto felice, ma con la determinazione ed il sorriso tutto si può raggiungere. Ho 22 anni ed ho ancora tante avventure (quindi anche tante ansie), e ringrazio le persone che mi hanno sopportato allora, e che lo faranno anche in futuro".

Tra quelle persone, sempre accanto a lei, Aurora Ramazzotti. Le due sono legate da una fortissima amicizia, fondamentale per i momenti difficili di entrambe. E proprio Aurora, che non poteva mancare in un giorno così importante, le dedica un bellissimo post in cui si mette a nudo e svela i dettagli più belli del loro rapporto:

"Dovete sapere che io sono la classica amica rompi palle. Sono molto permalosa, mi preoccupo sempre anche quando non sono fatti miei e ho spesso la presunzione di sapere cosa è meglio per chi amo. Chi mi conosce bene lo sa e mi sopporta. Lei lo fa più di chiunque altro. Verso Sara ho sempre avuto un forte senso di protezione, quasi da sorella maggiore (nonostante sia più piccola di lei). Mi arrabbio quando non segue i miei consigli e faccio di tutto per evitare di vederla triste, a costo di fare la figura di quella pesante. La sua felicità è anche la mia. Oggi è stato un giorno importante e io penso a tutto quello che ci ha portate fino a qui ma soprattutto a ciò che ci riserva il futuro. Sono fiera di te che oggi chiudi un capitolo, anzi.. chiudi proprio un libro per iniziare a scriverne un altro. Spero con la consapevolezza di avermi sempre al tuo fianco. Ti voglio bene sorella! Auguri".

Inseparabili e unitissime, anche se le loro vite negli ultimi anni hanno preso strade diverse. Poco importa, nel loro futuro ci sarà sempre una certezza, quella di esserci sempre l'una per l'altra. E non c'è successo più grande.