Aurora Ramazzotti, il bacio con Sara Daniele sul profilo di Goffredo

Inseparabili, tutti e tre. Altro che 'terzo incomodo', come spesso ci si può sentire con una coppia: Sara Daniele è una spalla insostituibile per Aurora Ramazzotti ma anche per il fidanzato Goffredo Cerza.

L'ultimo weekend è stato super divertente per loro, insieme a Londra per qualche giorno. Shopping, cenette e baldoria in giro per la città, tutto a prova di social. Tra le goliardate alcuni scatti in una cabina per fototessere, dove si sono sbizzarriti con smorfie e pose scherzose, poi le due amiche si sono scambiate un bel bacio sulle labbra, lasciando Goffredo a bocca asciutta sullo sfondo.

Tra Aurora e Sara c'è una complicità fortissima e proprio in questi giorni la figlia di Eros ha raccontato su Instagram come è nata la loro amicizia. "Io e Sara ci siamo conosciute per una gradevole incomprensione - si legge nel post -. Un giorno, nel 2011, un'amica in comune ci fece parlare al telefono (@leonettalf colpevole!) e Sara mi disse che avevamo già 'chattato' su Facebook. Io le risposi che non mi risultava e alla fine scoprimmo che aveva parlato tutto quel tempo con un profilo falso se si fingeva me! Da lì in poi non ci siamo più lasciate. End of story". Quando un fake diventa una bella realtà.