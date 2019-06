Aurora Ramazzotti a Mykonos ma senza fidanzato: in vacanza con Sara Daniele

L'estate parte alla grande per Aurora Ramazzotti. A un mese dal romantico viaggio in Marocco con il fidanzato Goffredo Cerza, la figlia di Eros e Michelle è volata in Grecia con l'amica del cuore Sara Daniele. Insieme a loro Camilla Pietrocola, un'altra cara amica: le 'Mykonos Angels' si definiscono ironicamente, ma a vedere la loro bellezza non c'è mica da scherzare.

Impeccabili nel look e nella forma fisica, le tre staranno facendo girare la testa a tutta l'isola. A monitorare la situazione, però, c'è sempre Goffredo che non perde occasione per 'marcare il territorio' commentando ogni foto pubblicata sui social dalla fidanzata.

"Sono la più bianca della spiaggia - racconta Aurora in una storia su Instagram - Sembro una mozzarella di bufala", e Sara allora la morde affamata sul lato b. Le due sono affiatatissime e continuano a festeggiare in questi giorni il compleanno della Daniele - che lunedì ha compiuto 23 anni - tra massaggi sotto l'ombrellone e goliardate. Che bella amicizia!