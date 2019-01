Aurora Ramazzotti racconta la sua vita sotto scorta: “Vivo in simbiosi con la mia guardia del corpo”

(A 'Verissimo' Aurora Ramazzotti racconta della sua vita sotto scorta)

L’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel programma ‘Verissimo’ non è stata solo l’occasione per raccontare della sua bella famiglia serenamente allargata, dell’affetto per i suoi genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, della nonna Ineke e dell’amore per il fidanzato Goffredo.

A un certo punto le dichiarazioni di Aurora Rmazzotti si sono fatte importanti, il tono serio quando la ragazza ha affrontato il tema delicatissimo delle minacce ricevute, causa di un cambiamento radicale della sua vita che adesso è costantemente sorvegliata da una guardia del corpo.

Aurora Ramazzotti: "Da quando ho ricevuto le minacce vivo sotto scorta"

“E’ più di un anno. Per molto tempo abbiamo tenuto nascosto la storia perché molto delicata, una minaccia concreta”, ha spiegato la figlia di Eros e Michelle Hunziker a proposito delle serie intimidazioni ricevute via mail in cui si leggeva di sfregiarle il viso con l’acido se Michelle non avesse pagato una grossa somma.

Da allora la sua vita è drasticamente cambiata: Aurora non muove un passo senza la scorta e affronta costantemente una paura con cui ha imparato a convivere.

“Con Sergio la mia guardia che adoro, viviamo in simbiosi, è mio angelo custode. Non è facile non avere la libertà che hanno tutti… Per i primi mesi non sono uscita di casa, poi trovi un modo e la superi”, ha confidato: “A volte ho paura ma la vita va avanti, sono felice”.

“Mi rendo conto di essere in pericolo, però c’è da dire che siamo tutti in pericolo, qualsiasi ragazzo o ragazza può essere vittima”, ha concluso.