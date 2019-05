L'avvocato di Pamela Prati rompe il silenzio: ecco che cosa succede ora

"Tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo sono stati vittime di una macchinazione. Io non credo a una sua collusione in questa vicenda". Irene Della Rocca, avvocato di Pamela Prati, parla per la prima volta di fronte alle telecamere del caso mediatico sul matrimonio anullato e, soprattutto, a proposito dei rapporti della showgirl sarda con le sue agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Proprio due giorni fa Prati ha confessato, durante un'intervista fiume rilasciata a 'Verissimo', che il suo promesso sposo Mark Caltagirone "non esiste", ma che è stata vittima di un inganno.

"Vicende saranno oggetto di magistratura"

"Attualmente, questa situazione si è evoluta in maniera completamente differente - dichiara a 'Storie Italiane' il legale dell'ex primadonna del Bagaglino - Non stiamo parlando più di un matrimonio che si è fatto o no. Mi sembra completamente superato. Si stanno profilando una serie di vicende che saranno oggetto da parte della Magistratura".

Eleonora Daniele, conduttrice del talk di Rai Uno, le mostra quindi alcune foto in cui la Prati appare insieme al famoso "uomo col cappellino rosso" (inviate da Perricciolo a Maurizio Sorge e mostrate a 'Live - Non è la d'Urso') che è stato spacciato per Mark. "La Prati non ha mai confermato che quelle foto con l’uomo con il cappellino fossero quelle di Marco Caltagirone - replica - La signora Prati non ha mai confermato la veridicità delle foto".

"Valutiamo un esposto"

Prati, dunque, presenterà una denuncia? "Stiamo valutando un esposto, non una denuncia. In questa vicenda è complesso individuare reati. Stiamo valutando la possibilità di fare un esposto spiegando tutti i fatti e chiedendo alla magistratura di appurare se ci siano dei reati".