Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sposi: il commento di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’

Le nozze di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada celebrate senza proclami mediatici sabato 2 marzo sono stati una sorpresa per i fan della coppia, avvertiti del lieto evento dalle notizie circolate via social nelle ore successive alla cerimonia.

La coppia che ha un figlio, Ettore, nato nel 2011, si è giurata amore eterno dopo 8 anni d’amore, sbocciato anche grazie a Caterina Balivo che ha fatto da tramite alla fortunata conoscenza durante una cena in casa sua. E proprio lei, la conduttrice di ‘Vieni da me’, presente alle nozze celebrate a Fonte Colombo alla presenza di una stretta cerchia di parenti e amici, incalzata sulla notizia da Rosanna Cancellieri, si sbottonata un po’ nel corso del suo programma.

Caterina Balivo parla del matrimonio di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

Alle domande poste dalla giornalista, Caterina Balivo inizialmente ha tergiversato, poi ha commentato la notizia del matrimonio dei suoi amici precisando il suo ruolo.

“Non ero la testimone di nozze, ero una semplice invitata”, ha chiarito Caterina presente alla cerimonia e alla festa seguente con il marito Guido Mario Brera.

“Kim era bellissimo, era vestito tutto di bianco”, è stato l’ulteriore dettaglio svelato da Caterina Balivo prima di cambiare argomento e non fornire ulteriori notizie sugli sposi che, in ossequio alla loro proverbiale riservatezza, non hanno pubblicato nessuna foto del loro giorno, condiviso solo con le persone a loro più vicine.