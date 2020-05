Caterina Balivo: "Prima visita medica dopo il lockdown, tra angoscia e iper sicurezza"

L'emergenza coronavirus stravolge tutte le nostre abitudini. Quei gesti che prima ci sembravano routine, adesso rivivono in na nuova veste a causa delle misure restrittive imposte dalla Fase 2. A confidar il suo primo approccio con la fine del lockdown è la conduttrice Caterina Balivo, che su Instagram racconta di una visita medica in una struttura privata. Niente di grave, per fortuna. Si tratta di una ecografia. "Ho una ciste sul collo piede che forse dovrò togliere o che forse andrà via con l'estate", spiega.

A colpire Caterina sono le misure anti-contagio messe in atto nella clinica. "Oggi, per la prima volta dal lockdown, ho avuto un appuntamento in una struttura privata - dice la conduttrice di 'Vieni da me' postando una sua foto mentre passeggia in mezzo al verde con indosso degli occhiali da sole rosa- La sensazione è stata di super sicurezza ma anche un po' di angoscia".

"Mascherina, disinfettante, misurazione febbre, distanziamento alla seduta, sguardi sospetti e poca voglia di sorrisi - prosegue la Balivo - Fatta la mia eco al collo del piede, mi sono fermata a passeggiare tra il verde per ricordarci che è solo una ripartenza, che questo periodo lo ricorderemo per sempre, cosi` come la riscoperta del nostro senso civico. Sì, proprio quella disciplina tolta alle scuole medie tanti anni fa e che oggi farà la differenza per il nostro futuro".