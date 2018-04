Al Bano e Romina, l’amore rinasce a ‘Ballando con le stelle’: la confessione della cantante

La loro storia d'amore ha fatto sognare milioni di italiani e fatto brillare gli occhi di intere generazioni e se è vero che "gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano" il loro potrebbe non fare eccezione alla regola. Si sono esibiti insieme, guardandosi negli occhi, sorridendosi: Al Bano e Romina Power sono stati ballerini per una notte al programma Ballando con le stelle condotto su Rai Uno da Milly Carlucci.

"Io l'avevo lasciato ma sono stata ripescata"

Al Bano e Romina Power, la coppia per eccellenza che abbiamo imparato a conoscere ed amare in tanti anni, sia sui palcoscenici di tutto il mondo che nei film tv, si è separata dopo la scomparsa della figlia Ylenia. Sono stati distanti, hanno iniziato vite diverse eppure, forse, non hanno mai smesso di amarsi nel profondo del loro cuore. "Io l'avevo lasciato ma sono stata ripescata" ha ammesso sorridente Romina Power rispondendo a Selvaggia Lucarelli.

La dedica di Al Bano a Romina Power

E anche la risposta di Al Bano non si è fatta attendere, il cantautore pugliese durante la puntata di Ballando con le stelle, ha dedicato a Romina "Nostalgia canaglia". E due si sono tenuti per mano, si sono guardati negli occhi ed è stato come se non si fossero mai perduti. Quindi, senza colpo ferire, che si mettano l'anima in pace i detrattori della coppia: l'amore vince su tutto e Al Bano e Romina Power lo hanno dimostrato.