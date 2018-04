Gabriel Garko gonfio in viso: "Lo so, adesso me ne diranno di tutti i colori", poi la verità

Gabriel Garko è stata la "star" della sesta puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 14 aprile in diretta su Rai Uno. L'attore 45enne è arrivato in studio con un particolare di non poco conto: il viso gonfio. Non è di certo passato inosservato il suo aspetto anche se Garko ha cercato di nasconderlo posizionando il microfono sempre molto vicino alla bocca. Nulla da fare: il gonfiore è stato notato. Così Milly Carlucci è stata "costretta" a spiegare.

Gabriel Garko gonfio in viso: "Sicuramente me ne diranno di tutti i colori"

"Sicuramente me ne diranno di tutti i colori" ha commentato Gabriel Garko quando al centro della scena non ha potuto sottrarsi ad una spiegazione. In realtà, a dire come stanno le cose ci ha pensato Milly: "Gabriel si è sottoposto ad un'operazione di recente". Uno stop immediato al gossip che avrebbe (forse) immaginato qualunque cosa.

Nessun eliminato durante la sesta puntata del programma: perché?

Nessun concorrente è stato eliminato alla fine della sesta puntata del programma che ha visto però due ballerini andare al televoto. Si tratta di Akash e Amedeo Minghi. Chi la spunterà tra i due? Lo scopriremo durante la settima puntata dello show in onda il prossimo sabato sempre in diretta su Rai Uno.