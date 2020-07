Alessandra Tripoli, boom di views per il video in cui rivela al marito il sesso del bebè

Lo hanno desiderato tanto e adesso il loro piccolino sta per nascere. Alessandra Tripoli e Luca Urso aspettano il loro primo figlio dopo tanti anni insieme e condividono con i follower la gioia del lieto evento. Proprio oggi infatti la balleria di Ballando con le Stelle ha rivelato a sorpresa il sesso del bebè: il momento, immortalato su Instagram, è al centro di un video davvero emozionante.

Alessandra Tripoli svela il sesso del bebè

Nella clip vediamo Luca entrare in casa, trovarsi di fronte alcuni palloncini azzurri e scoppiare letteralmente in lacrime. "Its' a boy", grida lei. Poi il ballerino si asciuga le lacrime e corre ad abbracciare la compagna, la felicità è alle stelle. "Ho promesso a Luca che avremmo letto l’esisto del test del dna insieme per scoprire il sesso, in realtà non ho mantenuto la promessa per avere l’occasione di fargli una sorpresa", spiega lei nella didascalia a corredo.

Dodicimila visualizzazioni in appena un'ora per il video. Congratulazioni da parte dei follower, sia colleghi dello spettacolo che gente comune, ma a colpire sono soprattutto gli auguri di Raimondo Todaro, ballerino a Ballando con le Stelle proprio come Alessandra e anch'esso papà di una bambina di nove anni.

Alessandra Tripoli incinta, un bimbo cercato da tempo

Luca e Alessandra, entrambi poco più che trentenni, sono entrambi originari di Palermo: i due fanno coppia da quando, adolescenti, si sono conosciuti ad una gara di ballo e sono diventati inseparabili. Il matrimonio è arrivato tre anni fa e con esso l'ambizione di allargare la famiglia.

Da tempo infatti i due provavano ad avere un bambino, come raccontato dallo stesso Luca su Instagram qualche giorno fa: "“Amore mio è positivo” è la frase più bella che io abbia mai sentito - ha scritto in un post - le lacrime scendono come piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle due linee blu che tanto avevamo aspettato e con un abbraccio infinito realizziamo che la nostra vita non sarà mai più la stessa". "Si, tra qualche mese saremo in 3", ha fatto eco la mamma, "Così mi sono innamorato una seconda volta. Non vediamo l’ora di averti tra le braccia amore mio. Mamma e papà ti aspettano con ansia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati