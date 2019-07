Balotelli, l'ultima bravata può costargli caro: la Guardia Costiera indaga sulla Vespa in mare

"Filosofi - si difende il calciatore - ecco a voi la Vespa inquinante ripescata. Ci tenevo a precisare che la scommessa non è stata monetizzata ma era tutta una scena per lo scherzo, inoltre vi rinvito ad accettarvi delle notizie prima di pubblicare articoli fasulli grazie".

Sta facendo il giro del web il video pubblicato su Instagram da Mario Balotelli in cui un uomo su uno scooter si getta in mare, nel porto di Napoli. Una scommessa lanciata dal calciatore, che avrebbe offerto 2 mila euro all'impavido pilota (gestore di un bar e suo amico). Missione accettata e vinta, ma sulla vicenda sta indagando la Guardia Costiera.

Con un video postato su Instagram, l'attaccante del Milan ha lanciato un appello per la pace dopo gli attentati di Parigi: "Questa cosa mi tocca personalmente" ha detto il calciatore all'obiettivo della videocamera: "Perché non siamo tutti amici? Perché non troviamo un accordo? Perché non abbiamo la pace? Perché non siamo tutti un’unica famiglia?"