Bar Refaeli incinta per la terza volta (a 34 anni): l’annuncio a sorpresa nel video social

Bar Refaeli, modella israeliana 34enne tra le top più acclamate dagli stilisti di tutto il mondo, è incinta per la terza volta.

“OOPS, I did it again” si legge nella didascalia che accompagna il video dell’annuncio della gravidanza postato su Instagram e girato insieme all’amico Assi Azar con cui il mese scorso ha presentato la 64esima edizione dell’Eurovision a Tel Aviv. Il breve filmato inizia con Azar che comunica di essere stato ingaggiato come modello per il brand di occhiali ‘Carolina Lemke’ lanciato proprio da Bar Refaeli che resta sullo sfondo finché non si avvicina all’obiettivo per affermare con gioia “Sono incinta”.

“Non era già incinta solo un secondo fa?” ha poi aggiunto ironicamente il conduttore in riferimento alla famiglia numerosa della modella, già mamma di due bambini: “Sono così felice per lei. Per ora però non sembra molto incinta. In ogni caso, perché le servono tre bambini?”.

A 34 anni compiuti lo scorso 4 giugno Bar Refaeli è incinta per la terza volta del marito Adi Ezra, imprenditore israeliano erede del Neto Group, uno dei cinque maggiori gruppi alimentari nel Paese, sposato nel 2015. La prima figlia, Liv, è nata ad agosto 2016, la secondogenita Elle nell’ottobre 2017. Con questa terza dolce attesa Bar Rafaeli conferma così il suo sogno di avere una famiglia numerosa, desiderio rivelato in un’intervista con Hello! Magazine nel 2015: “I miei genitori hanno avuto 4 figli, spero di ripetere le loro performance”, aveva detto allora. Detto, fatto: la strada è quella giusta!