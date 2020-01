Gf Vip, Barbara Alberti in ospedale: lo sfogo contro Signorini e gli autori

"Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico". Così ieri sera la redazione della trasmissione ha annunciato su Twitter l'uscita dalla Casa della scrittrice e giornalista 76enne, vera e propria 'diva' di questa edizione, visto il curriculum prestigioso che la precede. Non è chiaro se Barbara farà ritorno nel loft di Cinecittà, dal momento che le ultime giornate erano state tutt'altro che serene per lei, tanto che aveva manifestato più volte il desiderio di lasciare il gioco.

Barbara Alberti in ospedale: lo sfogo contro gli autori

Ad innervosire Barbara nei giorni scorsi sono stati i 'tagli' realizzati dalla produzione nella proposizione delle pillole video dedicate ai concorrenti. "Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me - era sbottata - Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua".

Barbara Alberti in ospedale, l'attacco a Signorini

Nel suo sfogo, Alberti aveva chiamato in causa anche Alfonso Signorini, conduttore e autore del programma. "Trasmettendo solo cose pessime, rischio - aveva proseguito - Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, altrimenti vado via domani. Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. E’ tutto un rovesciamento della situazione". Uno sfogo comprensibile se si pensa alla carriera lunga 50 anni della scrittrice, sceneggiatrice e giornalista.

Barbara Alberti in ospedale: il percorso nella Casa

Nel corso della sua permanenza nella Casa, Barbara Alberti ha sempre dato il meglio per integrarsi in un gruppo di concorrenti molto diversi da lei, per età e storie, spiccando su tutti per saggezza ed intelligenza. In particolare, ha stabilito da subito un legame complice con la produttrice Rita Rusic. A starle poco simpatico era invece il coinquilino Pasquale Laricchia, eliminato la scorsa settimana, che ha definito "emblema del qualunquismo, uno con la faccia da assassino". Parole, queste ultime, che non piacquero a Signorini, tanto che il conduttore la ammonì in diretta.