Barbara d’Urso bacia Gabriel Garko (che non porta più la fede al dito): “Vi assicuro che non è rifatto”

(Barbara d'Urso bacia sulle labbra Gabriel Garko e gli chiede il motivo per cui ha tolto la fede dal dito)

Un bacio per ‘testare’ la bellezza naturale delle labbra di Gabriel Garko ha segnato l’intervista dell’attore presente nel salotto buono di Barbara d’Urso che, nella puntata del suo ‘Live’ di lunedì 11 novembre, ha voluto sconfessare in diretta le voci su presunti ritocchini estetici. “Io sono davanti a Gabriel e vi assicuro che non è rifatto. Ti darei un bacio in bocca…”, ha azzardato la conduttrice subito invitata da Garko a farlo. “Le labbra non sono rifatte, gli zigomi non sono rifatti, Gabriel Garko non è rifatto”, ha sentenziato lei, supportata dagli applausi del pubblico e seguita dalle dichiarazioni del suo ospite.

“Anche se posso mancare dagli schermi, comunque faccio notizia. Alcune immagini mostrate sono ritoccate…. E poi confrontano una foto in cui ridi e gli zigomi sono più evidenti con una in cui sei serio”, ha affermato: “Se la gente vuole pensare che ho la faccia di gomma che lo faccia pure. Non è un problema mio, non me ne può fregare di meno”.

Sia chiaro, la nostra @carmelitadurso voleva solo accertarsi che le labbra di Gabriel Garko non fossero rifatte! 💋💋💋#noneladurso pic.twitter.com/e0vmcRABRv — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 11 novembre 2019





Gabriel Garko si è lasciato? Dal suo dito è sparita la fede

Invitato per presentare il suo libro ‘Andata e ritorno', Gabriel Garko ha raccontato della sua carriera ma anche della sua vita privata sempre al centro del gossip in merito all’identità misteriosa della persona al suo fianco. Tempo fa si era parlato di una fede al suo dito come presunto segnale di nozze avvenute in segreto ma poi smentite, ed è stata proprio l’assenza del dettaglio che ha indotto Barbara d’Urso a chiedere spiegazioni.

“Non hai la fede stasera, non hai messo la fede?”, ha chiesto la conduttrice al suo ospite; “Perché l’ho tolta? Perché sì. Se mi hanno fatto arrabbiare? Sì, è possibile”, è stata la replica a cui è seguita una dichiarazione sulla sua visione dell’amore: “Devo ancora capire cos’è l’amore anche se ho quarantasette anni. A volte me lo domando perché alla fine ti rendi conto che essendo in due, non sempre le cose sono corrisposte. La cosa più sbagliata di tutte è idealizzare un rapporto”.

E anche stavolta nulla da fare per chi si aspettava una qualche rivelazione sull’identità della persona amata da Gabriel Garko: l’attore è irremovibile, la sua privacy inviolabile.