Barbara d'Urso, notte di fuoco in balera con Marco Carta e Giovanni Ciacci (FOTO)

Che la danza fosse una delle passioni più grandi per Barbara d'Urso è cosa nota da tempo. La conduttrice non ha mai fatto mistero delle sue notti passate in balera insieme agli amici, tra canzoni cantante a squarciagola e passi a due in pista. E così, nella serata di ieri, ha raccontato la sua ultima 'notte brava' sui social, stavolta insieme agli amici Marco Carta e Giovanni Ciacci, già volti fissi dei suoi talk show.

Nelle Stories pubblicate su Instagram Barbara è in un locale di Milano e si immortala a bordo pista insieme ai suoi opinionisti. I tre sono seduti al tavolo con altri conoscenti e, tutti insieme, cantano e si muovono a tempo. D'Urso, che poco prima ha portato a temine l'ultima puntata di 'Domenica Live', non sembra risentire della stanchezza e sfoggia l'energia di una ragazzina. Del resto la danza è parte integrante delle sue giornate, visto che ogni mattina si allena alla sbarra insieme ad alcuni insegnanti per cominciare la giornata con il pieno di entusiasmo. La riprova è nel suo corpo da urlo, incredibilmente tonico e slanciato a 62 anni compiuti.