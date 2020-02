Barbara D'Urso cena al ristorante cinese, promessa mantenuta

Detto, fatto. Barbara D'Urso è andata a cena in un ristorante cinese, non solo per gustare i piatti tipici della cucina orientale , ma per dare un segnale contro il razzismo scaturito dalla psicosi da Coronavirus. Qualche giorno fa, durante una puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice napoletana aveva mangiato in diretta un biscotto della fortuna lanciando un messaggio contro la dilagante fobia di contrarre il virus stando a contatto con i cinesi o entrando nelle loro attività commerciali.

Barbara D'Urso mangia un biscotto cinese

“Ci sono persone che insultano per strada i cinesi. - aveva detto in trasmissione - C’è gente che non va più al ristorante cinese. A Roma in un bar non fanno entrare persone asiatiche. Non potete sapere se in una pizzeria italiana lavorano delle persone cinesi. Bisogna assolutamente eliminare questa psicosi. Il Coronavirus si trasmette solo attraverso con goccioline di saliva se uno ha il virus, non si trasmette con i cibi. Anni fa quando c'era l'influenza aviaria lo ha fatto Sposini, lo voglio fare anche io con un segnale forte, mangiando questo biscotto della fortuna. E vi invito ad andare nei ristoranti cinesi”.

La cena al ristorante cinese

Ieri sera la D'Urso, come annunciato, si è gustata una cena a base di ravioli cinesi e nuvole di granchio, tutto documentato nelle sue stories Instagram, mantenendo così la promessa data come lei stessa sottolinea nell'audio: "Come promesso sto mangiando al ristorante cinese".