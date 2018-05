Barbara d'Urso, party romano per il suo compleanno

La continua spola tra Milano e Roma, dove da tre settimane è impegnata con il Grande Fratello, non toglie le energie a Barbara d'Urso, che dopo una giornata trascorsa a correre da uno studio televisivo all'altro della capitale ha avuto anche la forza di uscire e ballare fino a notte fonda.

Un vulcano come lei non poteva non festeggiare i suoi 61 anni, anche se lontano dagli affetti più cari che vivono nella sua città. A Roma però non le mancano certo gli amici, ed è con loro che si è scatenata in un locale tra danze sfrenate e karaoke improvvisati. Insieme a lei Cristiano Malgioglio e Fabio Canino, rigorosamente immortalati e finiti tra le sue stories di Instagram.

Niente a che vedere con il super party per i 60 dello scorso anno, blindatissimo e pieno di vip, ma a giudicare dai video social non si può certo dire che sia stato noioso. Con Carmelita, si sa, il divertimento è assicurato.

Barbara d'Urso festeggia a Roma con i suoi amici. Sopra Fabio Canino