Barbara d'Urso sempre più vicina all'ex, i due festeggiano il compleanno insieme

Lo aveva annunciato e così è stato. Un compleanno a distanza festeggiato insieme all'ex compagno Mauro Berardi, che compie gli anni oggi proprio come lei. Così questa mattina Barbara d'Urso, splendida 63enne in versione amarcord, ha condiviso su Instagram una vecchia foto accanto al produttore cinematografico. "Mauro Berardi - si legge - compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio e qui... era il 7 maggio del 1982. MassimoTroisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: 'Adesso vi dovete sposare!'. Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli. Buon Compleanno Mauro e Buon Compleanno a me!". Berardi, che non ha Instagram, non ha potuto rispondere via social, ma siamo certi che i festeggiamenti sono arrivati in privato.

Nella foto, bellissima e romantica, in bianco e nero proprio come nella migliore operazione nostalgia, vediamo Barbara sorridere a Mauro, mentre Troisi improvvisa una finta celebrazione di nozze. Barbara e Mauro sono stati legati per nove anni fino al 1993. Prima di lui, l'allora attrice d'Urso era stata legata al cantante Memo Remigi e aveva avuto flirt con Vasco Rossi e Miguel Bosè. Ma Mauro "E' l'uomo che ho amato di più nella mia vita", ha confidato proprio ieri la presentatrice napoletana. Insieme hanno avuto due figli, Emanuele e Gianmauro, nati rispettivamente nel 1988 e nel 1986.

"Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno", aveva dichiarato d'Urso qualche giorno fa a Tv Sorrisi e Canzoni. E siamo certi che nei festeggiamenti saranno coinvolti anche i telespettatori nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda tra poco su Canale 5.