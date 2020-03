Barbara D'Urso contro Pupo in diretta: "Basta dire che hai avuto una storia con me". E lui replica

(In alto, il discorso di Barbara d'Urso contro Pupo a Pomeriggio 5)

Più volte, durante le puntate del Grande Fratello Vip, Pupo ha dichiarato di aver avuto una storia con una donna famosa dello spettacolo che però ha sempre rinnegato il presunto flirt. Il conduttore Alfonso Signorini ha tirato fuori dal cappello il nome di Barbara D’Urso, scatenanto una querelle tra la conduttrice e il cantautore. Dopo l'ennesima allusione, infatti, d'Urso ha deciso di intervenire, nonostante Pupo non abbia mai confermato quanto ipotizzato da Signorini.

Il discorso di d'Urso contro Pupo

Il rimbrotto di d'Urso è arrivato ieri, in occasione dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, tra un servizio e l'altro. "Questa mattina - ha esordito - le bravissime ragazze che si occupano del mio ufficio stampa mi hanno portato, come ogni mattina, la rassegna stampa. Tra questi tantissimi siti riportavano per l'ennesima volta alcune dichiaraizoni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo, nel senso di età ovviamente, perché credo sia più piccolo di me, che ancora dopo anni ed anche al Grande Fratello Vip continua a raccontare di una ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa. Ne ho sempre riso e non ho mai replicato. Qualche anno fa, peraltro, ho fatto anche una querela perché lui aveva detto che invecchiando ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore, ma il giudice ha ritenuto che queste parole non fossero una diffamazione. Lui è famoso in tutto il mondo per canzoni meravigliose che ha scritto, tutti i giornali hanno parlato di lui negli anni perché ama contemporaneamente due donne e trovo che sia bello dichiararlo. Basta dichiarare di una presunta storia con me. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Signorini e per la prossima meravigliosa canzone che farai. Sei un grande cantautore e anche un grande conduttore, ti ho preso io alla Fattoria anni fa. Amici come prima".

La replica di Pupo

Poco dopo, a stretto giro, è arrivato un post di scuse pubblicato su Instagram da Pupo. "Ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente moloto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando 'La storia di noi due' penserò ad un sogno che però non si è mai realizzato. Scusa". Tutto è bene quel che finisce bene.