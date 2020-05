Barbara D'Urso in lingerie, a 63 anni sfoggia un corpo da urlo

63 anni e non sentirli né tanto meno dimostrarli. Barbara D'Urso fresca di compleanno si è concessa uno scatto sexy su Instagram lasciando i suoi fan a bocca aperta. La conduttrice di Canale 5 si è mostrata in lingerie nera, che lascia poco spazio all'immaginazione mostrando la generosità delle sue forme, commentando la foto con la frase: "E dopo una serata di compleanno in quarantena, mi sono svegliata così".

Gli auguri di Vittorio Sgarbi a Barbara D'Urso

Il 7 maggio Barbara D'Urso ha compiuto 63 anni. Tanti i fiori e gli auguri ricevuti dalla presentatrice e che la stessa ha pubblicato nelle stories. Ma tra i video di Carmelita appare anche un messaggio speciale, quello del suo amico Vittorio Sgarbi con cui condivide il giorno del compleanno. Il videomessaggio di auguri è stato registrato nella bellissima e romantica Venezia ed ecco le parole pronunciate dal famoso critico d'arte pronunciate prima di offrire una panoramica della città: "Venezia assomiglia alla D'Urso. Al di là delle polemiche e delle discussioni è certo che lei è stata l'unica che in questi mesi ci ha parlato di vita, di felicità, di speranza, facendo le cronache delle malattie, della crudeltà e della morte che abbiamo visto ovunque. Ma quando la vedi in trasmissione senti che il sogno c'è e nulla è più grande di Venezia a rappresentare la forza del sogno. Per questo e per una comunanza di pensieri auguri Barbara".

I commenti dei followers

Non tutti i followers però hanno apprezzato la foto. C'è chi si è complimentaro per le curve mozzafiato, ma c'è anche chi non crede che la D'urso possa apparire ancora così tanto in forma; chi suppone che lo scatto sia un po' datato, ed infine c'è perfino chi ha commentato con parole pesanti.