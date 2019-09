Barbara d'Urso, ecco il video del ritorno a Mediaset dopo l'incidente

Nessuno può metter Barby in un angolo. E così la conduttrice napoletana Barbara d'Urso, 62 anni, è tornata al lavoro dopo il brutto incidente avuto qualche giorno fa sul set. A raccontarlo è proprio la diretta interessata in un video pubblicato su Instagram, dove si immortala mentre cammina negli studi di Cologno Monzese con tanto di collare cervicale.

Il ritorno a lavoro di Barbara d'Urso

"Come stai?", le chiede un passate. E lei, grintosa come sempre: "Tutto ok", risponde. "Questo è un nuovo modello di collana", aggiunge poi per scherzo indicando il collarino medico, a dimostrazione del fatto che la situazione è in netto miglioramento e che è arrivato il momento di ritrovare il sorriso. Il passo è quello fiero di Miranda Priestly all'ingresso in redazione ne 'Il diavolo veste Prada'. Il vestitino, invece, è uno di quelli rosa confetto che hanno reso il suo stile da 'bambolina' inconfondibile negli anni. Poco dopo, poi, eccola mentre tiene in mano una delle sue leggendarie "buste choc", che saranno protagoniste delle prossime puntate di 'Pomeriggio 5', 'Domenica Live' e 'Live - Non è la d'Urso', al via la prossima settimana.

L'incidente di Barbara d'Urso

E' stata la stessa Barbara, due giorni fa, a raccontare la sua disavventura sui social: “Vi ho nascosto una cosa già da un po’ di giorni. Questa è la conseguenza di una cosa che mi è accaduta e che volevo evitare si sapesse. Una settimana fa ho avuto una sorta di incidente perché sono scivolata e caduta in maniera molto pericolosa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (indica un punto tra il collo e la testa, ndr) e le conseguenze sono state particolari. Per molto tempo ho avuto insensibilità al braccio e alla mano. Una cosa che mi ha insegnato è che nella vita tutto può accadere tutto in un minuto. Per girare i promo ho tolto il collarino e le foto le ho fatte di spalle. Lunedì torno in diretta. Vorrei ringraziare gli infermieri e i dottori dell’Humanitas che mi hanno curato con molta discrezione". Il resto lo ha fatto la sua grinta.