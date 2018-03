Barbara d’Urso: dopo Oprah, quel follow “choc” su Instagram

Per usare uno dei termini a lei tanto cari, è “choc” il nuovo ed ultimo “follow” concesso da Barbara d’Urso su Instagram. Come i più attenti avranno notato, infatti, mentre fino ad oggi Carmelita - sulla scia del suo mite culto della personalità - seguiva via social solo ed esclusivamente l’iconica conduttrice statunitense Oprah (“il mio punto di riferimento assoluto, mi basterebbe avere un’unghia del suo mignolo”), da oggi visionerà anche i post di un’altra collega, che altri non è che… la rivale (o, come si chiamano loro, la “Nemicamatissima”) Cristina Parodi.

Il “segui” spiazzante è arrivato qualche ora fa. La regina della domenica pomeriggio di Canale 5 ha premuto il fatale tastino sul profilo della regina della domenica pomeriggio di Rai 1. Ed ha deciso che quindi, a partire da questo momento, oltre alla “Regina di tutti i media” Oprah, ci sarà anche Cristina ad "avere" la sua attenzione.

Un gesto di stima dai tempi galeotti. Se, infatti, l’ammirazione riposta da Barbara nella collega è cosa nota da quando, lo scorso settembre, le due si sono immortalate abbracciate a pochi giorni dal debutto dei rispettivi “Domenica Live” e “Domenica In”, il “follow” è arrivato solo oggi. Oggi che la battaglia degli ascolti tv è ormai vinta da Barbarella senza alcun margine per la collega. Oggi che una “rivale” non esiste più, perché incenerita. Oggi che, insomma, l’ascia di guerra è seppellita e la rivalità è diventata solidarietà.

Si sottolinea infine per completezza come Cristina seguisse Barbara già da tempo.