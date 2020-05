Barbara d'Urso mai così romantica, la dedica all'ex: "L'uomo che ho amato di più nella mia vita"

Barbara d'Urso mai così romantica. Da ormai dieci anni la conduttrice si racconta donna single e incapace di trovare un uomo con cui condividere una storia d'amore. Oggi però, a poche ore dalla celebrazione del suo compleanno, Barbara fa un'eccezione e si tuffa nei ricordi. E' di questa mattina una dedica a Mauro Berardi, ex marito e produttore cinematografico con cui ha avuto i due figli Emanuele e Gianmauro. I due sono stati legati per nove anni fino al 1993. "Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché", scrive nella didascalia di una foto al mare. Domani, infatti, entrambi festeggiano il compleanno e lo celebreranno insieme anche se 'a distanza'.

"Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno", ha dichiarato d'Urso a Tv Sorrisi e Canzoni. E sembra proprio che la presentatrice di Pomeriggio 5 abbia intenzione di condividere i festeggiamenti con i follower, visto che ha dato appuntamento a domani su Instagram.

Con loro virtualmente anche i figli, ancora lontani a causa del lockdown. "La cosa che mi ha devastata di più è il non poter vedere i miei figli. Uno sta a Roma e vabbè, è lontano. L’altro però è a qualche isolato da casa mia e non ci siamo visti per due mesi", ha confessato Barbara.

Tutti gli amori di Barbara d'Urso

Come si diceva in apertura, Barbara si dichiara single da circa dieci anni (anche se Alfonso Signorini è pronto a scommettere il contrario...). Nel suo passato love story con diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra il 1977 e il 1979 è stata fidanzata con il cantante Memo Remigi, in seguito ebbe dei flirt con altri due cantanti, ovvero Miguel Bosé e Vasco Rossi. Poi la relazione con Berardi, durata dal 1982 al 1993, e la nascita dei figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Nel settembre 2002 si è sposata con il ballerino Michele Carfora dal quale si separa nel 2006 e divorzia nel 2008.