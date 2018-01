Barbara d'Urso e Fabio Fulco scatenati ad una festa milanese

Sorrisi, scherzi, danze e... un affettuoso "bacio" a fior di labbra. Si sono immortalati così Barbara d'Urso e Fabio Fulco presenti ieri insieme ad alcuni amici a una festa milanese organizzata a Palazzo Visconti a Milano.

Un'inedita accoppiata che non è sfuggita ai presenti: la conduttrice scatenata e bellissima in un abito bianco; l'attore napoletano finalmente radioso dopo l'addio alla ex compagna Cristina Chiabotto, arrivato un paio di mesi fa. I due hanno documentato la serata mondana su Instagram. Tra selfie e le battute. "E poi c'è il mio ragazzo...", ha scherzato la d'Urso. "E poi c'è il sarto che è il tuo ragazzo...", ha aggiunto Fulco, alludendo ad un ospite del party, forse per "prevenire" il diffondersi di rumors maliziosi. Infine lo scatto di un ironico bacio postato tra le Instagram Stories...