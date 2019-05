Barbara d'Urso choc: "Anche io ho un fidanzato fantasma. Vi si accapponerà la pelle"

(Nel video in alto, la confessione di Barbara d'Urso in diretta al 'Grande Fratello')

Il finto matrimonio di Pamela Prati sarebbe solo la punta dell'iceberg di quella che Dagospia definisce la "grande truffa del gossip". Tra le vittime di quello che oggi assume le sembianze di un vero e proprio "sistema" di "fidanzati fantasma", c'è anche Barbara d'Urso, che ieri sera, in diretta al 'Grande Fratello', ha confessato di essere incappata in un misterioso signor Coppi. "Ma scoprirete tutti i dettagli a Live - Non è la d'Urso", ha aggiunto.

Il finto fidanzato di Barbara d'Urso

Proprio nella puntata del reality show andata in onda ieri era attesa Eliana Michelazzo, manager di Pamela Prati insieme a Pamela Perricciolo, che avrebbe chiesto di entrare nella Casa per "sfuggire alla pressione mediatica" seguita alle sue confessioni. L'editore Piersilvio Berlusconi, però, non avrebbe preso in considerazione la sua richiesta. "Eliana ha ammesso che Mark Caltagirone (promesso sposo di Pamela Prati, ndr) non esiste - ha dichiarato Barbara sul finire della diretta - Ha confessato che a furia di sentire le altre testimonianze, di Signorini e della Varone, si è resa conto di essere lei la prima vittima, di stare da 10 anni con un tale Simone Coppi, che però non esiste. Tutto questo è assurdo e incredibile. Mercoledì sera però sentire un’intervista con dei dettagli talmente incredibili, che vi si accapponerà la pelle". Quindi le dichiarazioni a proposito del suo privato: "Io vi dico solo che ho scoperto anche io di avere un fidanzato fantasma, che ha lo stesso cognome dell’ipotetico fidanzato di Signorini e della Varone e del marito della Michelazzo. Ripeto, anche io ho scoperto di avere il mio Mark Caltagirone, ma capirete tutto a Live Non è la d’Urso".

Barbara - che già aveva confessato di ricevere "messaggi professionali, ma bizzarri" dall'inesistente Mark Caltagirone - si inserisce dunque nella lista di quante hanno creduto all'esistenza di una persona mai esistita. E, dopo aver raccontato la vicenda da narratrice nei suoi salotti rosa, oggi assesta il colpo di scena finale, coinvolgendo direttamente se stessa come protagonista.

In basso, una foto di Eliana Michelazzo

I "Coppi", una famiglia di misteriosi playboy

E il cognome "Coppi" torna inesorabilmente nel labirinto intricato di questa vicenda. Qualche anno fa, infatti, David Lorenzo Coppi, misterioso nipote del noto avvocato Franco Coppi, avrebbe provato a sedurre l'ex showgirl Sara Varone. "Ogni volta però che tentavo di incontrarlo, Pamela ed Eliana mi dicevano che creavo grossi conflitti in famiglia - ha raccontato Sara al settimanale 'Oggi' - Che David e suo padre, un importante magistrato, litigavano perché lui era insofferente a tutte le norme cautelari che doveva osservare per la sua sicurezza".

E portava il cognome Coppi anche il ragazzo che avrebbe provato a conquistare Alfonso Signorini. “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi - ha spiegato il direttore di 'Chi' al 'Maurizio Costanzo Show' - Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela….che oggi è la manager della Prati (Pamela Perricciolo, ndr). Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore".

Si chiamava Simone Coppi anche l'uomo che avrebbe tentato di far capitolare Manuela Arcuri. "E’ successo tutto più di 10 anni fa - ha dichiarato Manuela a 'Storie Italiane' - Pamela Perricciolo mi fece vedere le foto di un bellissimo ragazzo, tale Simone Coppi, un magistrato. Io ero single e lei ha giocato le sue carte facendo presa sul mio lato fragile. Mi fece vedere le foto di lui, le foto della casa, insomma costruì intorno una storia. Le ho chiesto di presentarmelo ma non l’ho mai visto, ci ho solo parlato al telefono e chissà con chi ho parlato! Dopo un mese mi sono resa conto che non esisteva".