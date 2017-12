Barbara D’Urso in un nuovo film di Walt Disney

Barbara D’Urso torna al cinema. La regina indiscussa dei pomeriggi di Canale 5 approda sul grande schermo con un film targato Walt Disney. Il film, dal titolo “Il vegetale”, è diretto da Gennaro Nunziate, il regista ha firmato anche i film di Checco Zalone. Dopo aver visto la D'Urso in alcune serie tv di successo, è il momento per lei di interpretare un film al cinema.

Alcune anticipazioni

A rivelare alcune anticipazioni sul prodotto cinematografico in uscita nelle sale il prossimo mese di gennaio è la stessa Barbara D’Urso. In una lunda intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” la regina dei programmi Mediaset racconta: “Sto progettando un nuovo programma e comparirò al cinema a gennaio”. Insieme a lei, nella pellicola anche Fabio Rovazzi. “Barbarella” vestirà i panni di una donna energica e divertente proprio come è nella realtà.