Barbara d’Urso pubblica una foto di lei in bikini a 20 anni, i fan: “Sempre bellissima”

Barbara d’Urso ha aperto il suo album dei ricordi per condividere con i follower lo scatto d’epoca che la mostra giovanissima al mare in bikini a vent’anni. I lunghi ricci neri attorno al viso, il sorriso aperto all’obiettivo e lo sguardo intenso della splendida ragazza che era ha conquistato gli utenti incantati dal fascino della conduttrice oggi splendida 62enne, destinataria dei tantissimi complimenti di chi ne ha notato il fascino già evidente a quell’età.

“Bellissima”; “La vera bellezza naturale”; “bellissima ieri e oggi” sono alcuni dei commenti comparsi a corredo dell’immagine che, proprio come quella senza trucco postata qualche settimana fa, ha messo in risalto l’autenticità di un’avvenenza che non necessita necessariamente di trucchi e artifici per farsi notare.