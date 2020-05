Barbara d’Urso con il pancione, la foto amarcord con l’ex: “La felicità è tutta lì”

Selfie ironici, scatti posati, video tutorial su mascherine e aperitivi, ma non solo: in queste settimane Barbara d’Urso condivide con i fan anche alcune foto ripescate da un cassetto dei ricordi ultimamente aperto sempre più spesso… Lo ha fatto alla vigilia del suo compleanno con tanto di dedica al padre dei suoi figli Mauro Berardi, lo ha rifatto qualche ora dopo con l’immagine che li mostrava insieme al grande Massimo Troisi e di nuovo, oggi, ha pubblicato uno scatto d’epoca che la mostra in dolce attesa accanto al suo ex, “l’uomo che ho amato di più nella mia vita”, come lei stessa lo aveva definito.

“Settembre 1988, la felicità è tutta lì e riuscite a vederla anche voi dietro quella stella rosa” ha scritto la conduttrice di Canale 5 a corredo dell’immagine inedita che immortala il sorriso della futura mamma allora in dolce attesa del suo secondo figlio, Emanuele, che sarebbe nato da lì a poco due anni dopo il primogenito Giammauro. Accanto a lei allora 31enne, anche stavolta, lui, Mauro Berardi, e gli hashtag come #vintage #ricordi #amorepuro #mamma che accompagnano la descrizione rendono l’idea della piacevolezza di un ricordo “#pertuttalavita”.

Tutti gli amori di Barbara d'Urso

Barbara d’Urso si dichiara single da circa dieci anni (anche se Alfonso Signorini è pronto a scommettere il contrario...). Nel suo passato love story con diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra il 1977 e il 1979 è stata fidanzata con il cantante Memo Remigi, in seguito ebbe dei flirt con altri due cantanti, ovvero Miguel Bosé e Vasco Rossi. Poi la relazione con Berardi, durata dal 1982 al 1993, e la nascita dei figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Nel settembre 2002 si è sposata con il ballerino Michele Carfora dal quale si separa nel 2006 e divorzia nel 2008.