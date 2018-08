FOTO | Barbara d'Urso amarcord, spunta lo scatto a 30 anni: ve la ricordate così?

Più bella ora o a trent'anni? Barbara d'Urso sembra aver fatto un patto col diavolo. Nella giornata di ieri, la conduttrice napoletana ha pubblicato una foto che la ritrae appena trentenne. La sensualità è la stessa.

"Qui ero in vacanza insieme a Jerry Calà", ha spiegato Barbara, condividendo tra le 'Instagram Stories' uno scatto in costume da bagno. Gambe slanciate, fianchi disegnati e l'inconfondibile sorriso, che l'avrebbero resa una delle donne più sexy della tv italiana. L'occasione si è rivelata ghiotta anche per smentire il presunto uso di Photohop di cui è stata tacciata nelle ultime settimane: "Quindi mi ritoccavo anche trent'anni fa?", ha scherzato.