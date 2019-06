Barbara d’Urso frena il gossip sul fidanzato: la dichiarazione che zittisce le voci

Dopo una stagione di lavoro intensissima, Barbara d’Urso si gode adesso le meritate vacanze, concordate con Mediaset che ha accettato la sua richiesta di ferie anticipate proprio per permetterle di ricaricare le batterie e riprendere gli impegni autunnali più grintosa che mai.

Ma se l’instancabile conduttrice di punta di Canale 5 non è in onda con i suoi programmi, ci pensano i social ad aggiornare i follower sulla sua vita lontana dalle telecamere e a chiarire che no, Barbara d’Urso non è fidanzata come qualcuno può sospettare, è sentimentalmente libera e il suo cuore non batte per nessuno che non siano i suoi figli e il suo adorato pubblico.

Barbara d’Urso chiarisce di non essere fidanzata: il post su Instagram

Single da tempo, Barbara d’Urso ha ribadito di non avere legami sentimentali con un ironico post Instagram che ha zittito le voci di chi sospetta qualche relazione taciuta.

“Stanotte ho dormito con il mio fidanzato. Eh sì, visto che ogni volta che pubblico una foto con un uomo, pensate che sia il mio compagno, ho deciso di presentarvelo, è proprio lui e si chiama Orso!!!”, ha scritto la conduttrice a corredo di un selfie che la ritrae con un pupazzo di stoffa al suo fianco. D’altronde, vista l’autenticità del rapporto con il suo pubblico sempre ribadita in ogni situazione, è immaginabile che quando e se arriverà il momento di un nuovo amore nella sua vita, sarà lei la prima a raccontarlo.

La vita privata di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso è madre di due figli, Giammauro ed Emanuele, nati dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Ha avuto una relazione con i cantanti Miguel Bosè e Vasco Rossi (quest’ultimo, si dice, abbia scritto per lei il brano del 1981 intitolato “Brava”). Dal 2002 al 2008 è stata sposata con il ballerino Michele Carfora.