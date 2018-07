VIDEO | Barbara d'Urso in versione sexy hostess: il video manda in delirio la rete

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Britney Spears scansati, ora è tempo di Barbara d'Urso: la conduttrice si improvvisa sexy hostess nell'ultimo promo di "Domenica Live", in onda con la prossima stagione a partire dal 16 settembre. Fianchi disegnati e lato b impeccabile, Barbara ancheggia nell'aereo servendo bevande ai passeggeri. Un po' come faceva agli inizi degli anni 2000 la cantante americana nel videoclip della hit "Toxic". Una clip esilarante che sta appassionando la rete: migliaia di like in un quarto d'ora. "Siete pronti al decollo?".