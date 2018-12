Barbara D'Urso, un sexy 'carmelita smack' da Cuba

Mentre Mara Venier è al lavoro con la sua Domenica In su Raiuno, la diretta concorrente Barbara D'Urso si gode il sole e il mare di Cuba. La conduttrice di Domenica Live si trova a Varadero, come fa sapere con un selfie ai suoi followers sui social e si rilassa, prima di un periodo molto impegnativo.

Come sappiamo, infatti, il 2019 sarà per Barbara D'Urso un'annata ricca di cambiamenti e di nuove avventure. Oltre ai consueti programmi, Pomeriggio 5 e Domenica Live (che cambia collocazione nel pomeriggio festivo di Canale 5), Barbarella tornerà ad interpretare La dottoressa Giò e sarà nuovamente al timone del Grande Fratello Nip. Un po' di riposo, dunque, è più che necessario e anche meritato.

"Ultimi giorni del 2018!!! Un #carmelitasmack per voi direttamente da #Varadero", ha scritto la D'Urso accanto ad una foto che mostra le sue forme. Con bikini nero che esalta il seno prosperoso, la presentatrice di Canale 5 saluta i suoi fan che non vedono l'ora di rivederla in tv.