Barbara d’Urso dopo l’incidente: “Girano foto di me con il sangue sul volto, ecco la verità”

La foto di un referto medico pubblicato ieri da Barbara d’Urso ha destato molta preoccupazione tra i fan della conduttrice che aveva raccontato la sua disavventura attraverso una Instagram Story.

“E comunque il mio ultimo giorno di set è cominciato così: in un vero Pronto Soccorso", aveva spiegato la timoniera di ‘Domenica Live’ e ‘Pomeriggio Cinque’, in questo periodo impegnata da protagonista nelle riprese della nuova serie ‘La Dottoressa Giò’. “Ho preso una sorta di cazzotto in faccia, ma no posso raccontare perché".

Barbara d’Urso: “Ho solo avuto un trauma toracico”

Poche ore fa Barbara d’Urso è tornata sull’argomento con un messaggio in calce alla foto dell’ormai noto ‘Carmelita smack’, per ringraziare quanti le hanno inviato messaggi di auguri di pronta guarigione e per chiarire le sue condizioni di salute, fortunatamente non così gravi come qualcuno aveva immaginato.

“Voglio ringraziare tutti per i messaggi di affetto e di apprensione ma preciso che sto bene!! Ho solo avuto un trauma toracico durante le riprese” ha spiegato la conduttrice per poi precisare alcuni dettagli: “Le foto che girano di me con il sangue sul volto sono foto di scena e il sangue è finto, sono foto di alcune settimane fa e non c’entrano nulla. Su internet gira persino la foto di un’auto sfasciata vicino al mio volto sanguinante!! Nessun incidente stradale!!”.

Barbara d’Urso torna in diretta con Pomeriggio 5

Nonostante l’infortunio, dunque, l’infaticabile Barbara d’Urso è prontissima a tornare in tv lunedì 3 settembre con una nuova stagione di Pomeriggio 5. Ad assicurarlo è lei stessa che ha concluso il messaggio con l’annuncio: “Cinque giorni di prognosi e lunedì sarò in diretta con voi”.