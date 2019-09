Barbara d'Urso sull'incidente: "Potevo morirci"

Alla prima puntata di Pomeriggio Cinque si è presentata vestita da Wonder Woman e la realtà non si discosta molto dalla fantasia per Barbara d'Urso. La conduttrice ha recuperato in tempi record dall'incidente che ha avuto due settimane fa, tornando in studio come da programma.

Non un giorno di riposo in più per l'infaticabile conduttrice: "Non era proprio possibile - ha spiegato al Corriere della Sera -. Dovevo gestire tre trasmissioni. Ho cercato di vedere il lato positivo, e cioè che sono stata fortunata: mi è caduta una lastra di cristallo tra l'orecchio e la mandibila, potevo morirci. Guardo il bello: sono viva e felicissima".

Sorride sempre Carmelita e nel suo lavoro non la ferma nessuno, nemmeno gli haters. "C'è un tasso d'infelicità molto alto. Hanno anche detto che in realtà porto il collarino perché ho fatto un lifting al collo: mi aspetto di tutto. Gli odiatori sono un fenomeno che non risparmia nessuno. Ma preferisco pensare e ringraziare la gente che mi ama e che mi segue da anni. In poche settimane Live è diventato un programma popolare e un vero cult per il web".

Barbara d'Urso, le parole dopo l'incidente

Lo ha tenuto nascosto per diversi giorni, poi con un videomessaggio sui social la conduttrice ha fatto sapere quello che era successo: "Vi ho nascosto una cosa già da un po' di giorni. Questa è la conseguenza di una cosa che mi è accaduta e che volevo evitare si sapesse. Ve la racconto. Una settimana fa ho avuto una sorta di incidente perché sono scivolata e caduta in maniera molto pericolosa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (indica un punto tra il collo e la testa, ndr) e le conseguenze sono state particolari. Per molto tempo ho avuto insensibilità al braccio e alla mano. Una cosa che mi ha insegnato è che nella vita tutto può accadere tutto in un minuto".